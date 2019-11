Zanderfilet in Meerrettich-Eihülle

Zanderfilets mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen, in Maismehl wenden und durchs aufgeschlagene Ei mit frisch geriebenem Meerrettich und gehackter Petersilie ziehen. In heißem Olivenöl beidseitig sanft braten, zur Seite stellen, mit Restwärme durchziehen lassen.

Kartoffeln und Steckrüben schälen, in Stücke schneiden und in etwas Gemüsebrühe weichkochen. Abschütten, mit warmer Milch angießen, glattrühren, Schmand unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen.