Verbraucher | Volle Kanne - Zehn Jahre Nichtraucherschutz

Heutzutage ist ein weitgehend rauchfreies Umfeld selbstverständlich - das war nicht immer so. Vor zehn Jahren erst trat das Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Damals war das Rauchverbot in Gaststätten für viele noch schwer vorstellbar.