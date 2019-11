An einem Platz mit der richtigen Temperatur und ausreichend Licht wird eine Orchidee viele Jahre wachsen und blühen. Da sich Orchideen in ein und derselben Gattung in ihren Temperaturansprüchen unterscheiden können, sollte man sich als Anfänger beim Kauf beraten lassen, um dauerhaft Freude an der pflegeleichten Pflanze zu haben. Generell lieben die Pflanzen nachts eine Temperaturabsenkung.