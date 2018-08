Zimmerpflanzen überwintern

Zu den besonders pflegeleichten Pflanzen gehören erstaunlicherweise eine ganze Reihe –aber nicht alle – Orchideen. Sie sind im Sommer am Naturstandort an heiße und exponierte Standorte angepasst und vertragen so auch die trockene Zimmerluft recht gut. In ihrer Heimat machen sie allerdings eine Ruhezeit durch. Konsequenz für die Fensterbank: „Gelegentliches ‚Trockenfallen‘ schadet ihnen nicht, als Aufsitzerpflanzen sind sie sowieso äußerst genügsam. Moderne Züchtungen der Oncidien und Odontoglossum vertragen zudem auch die kühleren Fensterbänke ohne Probleme“, erklärt Pflanzenexperte Elmar Mai.



Für „Gießfaule“ empfiehlt Mai südafrikanische Sukkulenten, die wie Haworthien oder Gasterien in der Savanne angesiedelt sind. In der Savanne ist die Luft trocken, ebenso wie in geheizten Räumen. Der Düngerbedarf ist mäßig und die meist kleinen Pflanzen passen auch auf schmale Fensterbänke.



Ebenfalls pflegeleicht sind alteingesessene Arten wie die Wachsblume oder diverse Sorten der Drachenbäume und Flamingoblumen. Auch ihnen macht gelegentliches Trockenfallen, geringe Luftfeuchte oder Düngermangel nicht viel aus. Ein weiterer Tipp von Elmar Mai sind Bromelien: „Sie kommen mit einem Wasservorrat in den Trichtern oft über mehr als eine Woche aus und regeln ihr Kleinklima selbst.“