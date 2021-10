Zimtschnecken

Zuerst einen süßen Hefeteig herstellen; hierzu die Milch zusammen mit Butter und Zucker handwarm erhitzen. Diese Mischung über die zerbröselte Hefe geben und diese darin lösen. Eine Prise Salz, Mehl sowie das Ei dazugeben und zu einem homogenen Teig verkneten. Abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat.



Dann den Teig auf einem bemehlten Untergrund rechteckig ausrollen. Die Butter auf den Teig streichen, hierbei den Rand aussparen. Zimt, Zucker und Kardamom vermischen und gleichmäßig auf die bestrichene Fläche streuen. Den Teig vorsichtig aufrollen und in dicke Scheiben schneiden. Diese Scheiben dann in eine gefettete Backform legen. Abgedeckt an einem warmen Ort aufgehen lassen, anschließend mit Milch bestreichen und in den auf 180 Grad Celsius vorgeheizten Backofen geben. Zwölf bis 15 Minuten backen, bis die Schnecken leicht gebräunt sind.



Abschließend noch einen schnellen Zuckerguss zubereiten. Hierzu den Puderzucker zusammen mit Orangenabrieb und Zimt in eine Schale geben. So viel Orangensaft zugeben, dass eine zähe Masse entsteht. Die Schnecken mit dem Zuckerguss bestreichen und diesen trocknen lassen.