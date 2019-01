Zitronen-Orangentarte mit frischen Himbeeren

Mürbeteig:

Alle Zutaten vermischen, den Teig kneten, in Folie wickeln und mindestens eine Stunde kühlen. Drei Millimeter stark ausrollen, in die Form legen und 20 Minuten bei 200 Grad im vorgeheizten Ofen „blindbacken“ (trockene Erbsen einfüllen und mitbacken, damit der Teig keine Blasen wirft). Danach in der Form ohne Erbsen circa 15 Minuten bei 200 Grad ausbacken.



Creme:

Für die Creme Wasser und Zucker zum Sirup aufkochen – bei 112 Grad oder – wenn kein Thermometer vorhanden ist – circa zehn Minuten kochen lassen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen und im Sirup auflösen. Die Säfte mit dem Orangenabrieb und der Butter erwärmen, zu den durchgerührten Eiern geben und mit dem Sirup unter ständigem Rühren auf circa 80 Grad erhitzen – nicht kochen! Alles durch ein Sieb passieren.



Tarte fertigstellen:

Creme lauwarm in den Tarte-Boden füllen und eine Stunde kalt stellen. Puderzucker zu den passierten Himbeeren hinzugeben und zu einer Masse vermischen. Mit einer feinen Spritztülle stellenweise Himbeermark unter die Creme spritzen. Weitere zwei Stunden kalt stellen. Anschließend mit großen frischen Himbeeren belegen.