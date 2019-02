Exoten aus den Tropen

(Citrus sinensis)



Die Echte Orange benötigt viel Wärme und Sonne im Sommer und verträgt im Winter keine so niedrigen Temperaturen wie die Zitrone. Die Pflanzen wachsen zu verhältnismäßig großen Bäumen heran, sind auf Dauer also nichts für die Wohnung. Sie sollten sparsam gedüngt werden, stets einen feuchten Ballen haben und im Sommer geschützt unter Bäumen, also nicht im Dauerregen, stehen.

Bildquelle: imago/Rüdiger Wölk