Zoff um den Diesel

Welche Zukunftsperspektive hat der Dieselantrieb aus Sicht der VW AG?



Im Jahr 2016 waren Dieselmodelle in Westeuropa die meist zugelassene Antriebsart beim Volkswagen Konzern als auch in der PKW-Industrie. In anderen Regionen haben Dieselmotoren nur einen geringeren bzw. fast keinen Anteil (z.B. China, Japan und NAR-Region). Gegenüber den Vorjahren setzte sich in Westeuropa der Trend fort, dass der Dieselanteil leicht rückläufig ist. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen durch das Marktwachstum kleinerer SUV-Fahrzeugsegmente begründet, die grundsätzlich einen geringeren Dieselanteil haben, als auch durch die Verunsicherung der Kunden aufgrund zukünftiger Gesetzgebung.



Eine abrupte Veränderung im Kundenverhalten konnten wir in 2016 nicht feststellen und erwarten dies auch zukünftig nicht. Der Dieselantrieb bleibt daher sowohl für die Industrie als auch für den Volkswagen Konzern in den nächsten Jahren ein wichtiger Bestandteil der Antriebsstrategie und ein Baustein um Co2-Flottenziele bis 2020 zu erreichen. Wir gehen davon aus, dass der Dieselanteil in den nächsten Jahren stetig abnehmen wird, getrieben durch höhere Akzeptanz alternativer Antriebe. Mit unseren erheblichen Investitionen in elektrifizierte Antriebskonzepte bereiten wir den Weg, diese steigende Nachfrage nach emissionsfreierer Mobilität zu bedienen.



Welche Anstrengungen werden unternommen, um künftig beim Diesel noch strengere Abgasnormen einzuhalten?



Selbstverständlich werden die technischen Lösungen bei zukünftigen Generation von Diesel-Fahrzeugen, die wir auf den Markt bringen werden, dafür Sorge tragen, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.



Welche Möglichkeiten gibt es, ältere Diesel, zum Beispiel nach Euro 5-Norm, technische sauberer zu machen, damit sie nicht unter ein Fahrverbot fallen?



Eine komplette Nachrüstung von Euro 5 auf Euro 6 wäre sehr komplex und würde umfangreiche und tiefe Eingriffe in die Motorsteuerung und Abgasanlage erfordern. Dabei ginge es nicht nur um die Reduktion der Stickoxidemissionen um 56 Prozent, sondern auch um die strikte Einhaltung aller anderen Euro-6-Vorgaben. Eine solche Nachrüstung von Gebrauchtwagen wäre technisch sehr aufwändig und mit hohen Kosten verbunden: So müsste zum Beispiel die SCR-Technologie inklusive AdBlue-Tank und SCR-Katalysator neu verbaut werden, was insbesondere bei kleineren Fahrzeugen aufgrund des geringen Bauraums kaum möglich ist. Aus wirtschaftlicher Sicht lässt sich eine Nachrüstung auf Euro 6 kaum darstellen. Da jeder emissionsrelevante Eingriff relevant für die Fahrzeugzulassung ist, müssten zudem die jeweiligen Euro-5-Modelle durch die Typgenehmigungsbehörde für Euro 6 nachzertifiziert werden. Zu prüfen wäre, ob nennenswerte Verbesserungen bei der Emission von Schadstoffen durch weniger aufwändige Verfahren zu erzielen sind, ohne dass damit das Niveau neuer Euro-6-Fahrzeuge vollständig erreicht wird.



Nicolai Laude (Volkswagen)