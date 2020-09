Zucchini mit Küchenkrepp abreiben, beide Enden etwas abschneiden und danach längliche Scheiben schneiden. Eier aufschlagen, verquirlen. Kartoffeln kochen, pellen und in Scheiben schneiden, Zwiebel würfeln. 8 Zucchinischeiben mit Salz und Pfeffer würzen, mit Schinken und Käse belegen, mit Zucchinischeibe abdecken. Anschließend mit Mehl bestäuben, durch das Ei ziehen und in Semmelbrösel wenden. Fleischbrühe heiß ziehen und die Zitrone in Ecken schneiden.