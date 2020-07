Zucchini im Tempuramantel

Weizenmehl mit Maismehl, Maisstärke, fein gehackter Petersilie und Currypulver vermengen. Mit eiskaltem Wasser anrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Eingelegte Tomaten und Chilischote in kleine Würfel schneiden, alles mit Tomatenmark und Aiwar vermischen, mit etwas Salz und Pfeffer würzen.



Vorbereitete Zucchinischeiben mit Tomatenmasse bestreichen, in Mehl wenden, durch den vorbereiteten Tempurateig ziehen und in einer Pfanne mit heißem Olivenöl beidseitig goldgelb backen.



Gekochte Kichererbsen mit dem Mixstab fein pürieren, mit Sesampaste, fein gewürfeltem Knoblauch, Saft von einer Zitrone (oder Limette), gemahlenem Kreuzkümmel, Kardamom und Ingwer gut verrühren, mit Salz und Pfeffer nachwürzen.



In einem extra Schälchen anrichten. Mit den Zucchinischeiben servieren.