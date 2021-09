Für die Zucchiniröllchen die Zucchini der Länge nach in dünne Scheiben schneiden, großzügig salzen und dann etwa eine halbe Stunde stehen lassen – so wird ihr ein Teil ihrer Flüssigkeit entzogen. Die Zucchini abtupfen und die Scheiben auf dem heißen Grill oder in einer Grillpfanne mit einem Muster versehen.



In der Zwischenzeit den Fetakäse zerbröseln, mit Pfeffer und wenig Salz würzen und mit einem Handrührgerät glattrühren. Den Frischkäse hinzugeben sowie fein gehackte Oliven, Petersilie, geriebenen Knoblauch und Zitronenabrieb. Das Ganze zu einer samtigen Creme vermischen, hierbei etwas Olivenöl einlaufen lassen. Diese Masse nun löffelweise auf die Zucchinischeiben geben und die Scheiben mit etwas Spannung aufrollen. Die fertigen Röllchen abwechselnd mit Kirschtomaten auf Metallspieße stecken.