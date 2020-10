Zubereitung (circa 25 Minuten)

Seitlinge gut reinigen, unter fließend kaltem Wasser abbrausen, mit Küchenkrepp trocknen, und in Scheiben zerteilen. Mit Sauerrahm dünn abpinseln, mit Salz und Pfeffer würzen, in Mehl wenden, durch das aufgeschlagene Ei ziehen und in der Mischung aus Nüssen, Cornflakes, Kardamom, Kurkuma und Chiliflocken panieren. In heißem Butterschmalz oder Rapsöl goldgelb beidseitig ausbraten.



Für das Pesto alle Zutaten in den Mixer geben, glatt pürieren. Eine kleine Menge davon mit Gemüsebrühe verrühren und als Salatmarinade verwenden. Den Rest als Pesto zu den Pilzen reichen.