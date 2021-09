Bei Zuckerschrauben handelt es sich um Schrauben, mit denen Orthopäden und Chirurgen Knochen und Gelenke miteinander verbinden. In der Regel werden zur Fixierung von Knochen Drahtstifte oder Metallschrauben aus Titan verwendet. Stattdessen können aber auch resorbierbare Schrauben eingesetzt werden. Die Schrauben sind etwa so groß wie eine Büroklammer. Zuckerschrauben kommen vergleichsweise selten zum Einsatz, obwohl sie bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt sind. Verwendet werden Zuckerschrauben bei Eingriffen an Knien, Händen oder Füßen. Zuckerschrauben lösen sich nach etwa fünf Jahren im Körper komplett auf. Sie ersparen dadurch dem Patienten eine zweite Operation, bei der die Schrauben wieder entfernt werden müssen. Es entfällt damit auch die zweite Narkose, ein erneuter Arbeitsausfall und/oder eine wiederholte Sportpause.