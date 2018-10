Die Zukunft der Arbeit

Ein Unternehmen, das sie Software nutzt, um Führungskräfte zu rekrutieren, sagt aus, dass die Ergebnisse der Software-Analyse zu 90 Prozent mit dem übereinstimmen, was Psychologen in Assessment-Centern herausfinden – in einem Bruchteil der Zeit. Der Personalchef betont aber, dass die Software dennoch nur ergänzend eingesetzt wird.