Für die Vollstreckung des Räumungsanspruches werden Gerichtsvollzieher beauftragt. Das heißt, das Urteil oder der Räumungsvergleich muss an die Gerichtsvollzieher geschickt werden, die dann einen Termin bestimmen, an dem die Mieter aus der Wohnung müssen. Je nach Art der beauftragten Vollstreckung müssen Gerichtsvollzieher eine Spedition und einen Schlüsseldienst beauftragen, um die Möbel aus der Wohnung zu entfernen und die Schlösser auszutauschen. „Die Zwangsräumung bezahlen muss zwar eigentlich der Mieter, der die Wohnung nicht geräumt hat. Es ist jedoch so, dass der Vermieter in Vorlage treten muss, weil die Gerichtsvollzieher und auch Spedition und Schlüsseldienst ohne Vorschuss nicht tätig werden. Da in den meisten Fällen einer Zwangsräumung beim Mieter nichts zu holen ist, bleibt der Vermieter auch noch auf diesen Kosten sitzen“, erklärt die Expertin für Mietrechtsfälle.