Zweierlei Süßkartoffel-Wedges

Die Süßkartoffeln in gleichmäßige Wedges schneiden. Dabei kann die Schale ruhig dranbleiben, da sie zart und reich an Ballaststoffen ist. In zwei Schüsseln aufteilen und mit Olivenöl beträufeln.



Nun zwei Gewürzmischungen herstellen. Für die erste Variante die Erdnüsse zusammen mit Chilipulver in einer Küchenmaschine mahlen oder fein mit einem Messer hacken. Hinzu kommt Selleriepulver und Zwiebelpulver. Auch für die zweite Variante Selleriepulver und Zwiebelpulver in eine Schüssel geben, außerdem eine Paste aus Salbei- und Pfefferminzblättern, die zuerst fein gehackt und dann zusammen mit etwas Salz in einem Mörser zerstoßen wurden. Nun zu beiden Varianten Salz und Speisestärke hinzugeben. Die Speisestärke sorgt dafür, dass die Wedges auch im Backofen schön knusprig werden.



Die Gewürzmischungen untermischen und die Wedges auf einem Backblech, mit der Schalenseite nach unten, platzieren. In den auf 220 Grad Celsius vorgeheizten Backofen geben. Die Temperatur auf 180 Grad Celsius reduzieren und für 20 bis 25 Minuten backen.