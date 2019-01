Die Praxis zeigt, dass Kinder spielerisch neue Sprachen im Kitaalltag erlernen können.

Mit zunehmendem Alter verändert sich die menschliche Sprachlernfähigkeit. „Muttersprachliche Kompetenzen werden durchschnittlich am ehesten bei einem Beginn im frühen Kindesalter erreicht“, schätzt Kersten. Doch zunächst sollte geklärt werden, warum das Kind zweisprachig aufwachsen soll und mit welchem Ziel. Wenn klar ist, dass das Kind zweisprachig aufwachsen soll, dann rät Kersten, auch von Anfang an. „Je früher man mit der zweiten Sprache beginnt, desto weniger ist das Gehirn auf die Umgebungssprache eingestellt und desto näher ist man am natürlichen Erstspracherwerb, der sich in manchen Bereichen vom Zweitspracherwerb unterscheidet“, so Kersten.