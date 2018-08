Zwetschgen als Dessert

Aus den übrigen Zutaten einen Sud zubereiten, Zitrone und Gewürze hinzufügen und aufkochen lassen. Die Zwetschgen dazugeben, alles bei kleiner Temperatur drei Minuten lang ziehen lassen. Die Früchte abschöpfen und in ein großes Glas geben. Den Sud etwas einkochen lassen und heiß über die Zwetschgen gießen, über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag den Sud in den Topf abgießen und deutlich reduzieren. Die Früchte auf die vorbereiteten Gläser verteilen, Zitronen aussortieren. Den heißen Sud durch ein Sieb darüber geben und Gläser sofort verschließen.