Zwetschgenschnecken

Für den Hefeteig das Mehl in eine große Schüssel geben und eine Mulde hinein drücken. Hefe in die Mulde bröseln, Zucker dazu geben und mit etwas Milch bedecken. Mit einer Gabel in der Mulde die vorherigen Zutaten mit wenig Mehl vermischen und so einen Vorteig herstellen. Mit einem Küchentuch abgedeckt für 15 Minuten gehen lassen.



Die restlichen Zutaten untermischen und dabei eventuell mehr Milch einrühren, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. Er sollte schließlich nicht mehr an den Händen kleben und eine seidige Konsistenz haben. Den Teig abgedeckt für mindestens eine halbe Stunde an einem warmen Ort gehen lassen. Das Volumen sollte sich vor dem nächsten Arbeitsschritt verdoppelt haben.