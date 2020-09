Die Gestaltung im Topf oder im Blumenkasten sollte nicht lückig, also nicht zu weit auseinander erfolgen. Zwiebelpflanzen benötigen eine humose und durchlässige Pflanzerde mit geringem Düngergehalt, da die Pflanzen noch wenig wachsen. Töpfe mit Blumenzwiebeln auf Balkon und Terrasse brauchen Frostschutz. Am besten setzt man sie in einen frostfreien Raum oder zumindest ganz dicht an eine Hauswand und schützt sie mit Noppenfolie. Vorgezogene Blumenzwiebeln bringen so nicht nur Farbe in den Garten, sondern auch in die Wohnung, lange bevor sie draußen blühen.