35 Jahre WISO

"WISO" wird 35 Jahre alt und hat bereits ein halbes Jahr vor dem Geburtstag ein neues Outfit bekommen. Wie geht es mit der Marke weiter?



Mit Vollgas geht es weiter. Mit 35 Jahren stehen wir mitten im Leben und haben noch einiges vor. Im TV haben wir mit dem neuen Studio einen großen Schritt getan. Auf der einen Seite kommen wir sehr modern daher, auf der anderen Seite können wir in diesem Studio jeden Montag beweisen, dass "WISO" viel mehr ist als nur eine TV-Marke: Ganz bewusst weisen wir in der Sendung immer wieder auf die ZDFmediathek oder unsere Auftritte in den sozialen Medien hin. Wir nutzen dabei für das Netz produzierte und recherchierte Inhalte auch für die TV-Sendung. Das ist nicht nur crossmedial, sondern zudem kostensparend.



Hat sich das neue Studio auch deshalb bereits bewährt?



Vor allem hat sich die große LED-Wand von Anfang an bewährt, auf der wir emotionaler werden und Sachverhalte besser erklären und einordnen können. Und auch die Studioatmosphäre ist dank der Beton-Deko, mit den zwei Betonsäulen, an denen wir Gespräche führen können, sehr zeitgemäß und passend für ein Wirtschafts- und Verbrauchermagazin. Die Idee, auf einem Hochkantmonitor Inhalte aus der mobilen "WISO"-Welt in die Sendung zu heben, funktioniert und gibt der TV-Sendung neue inhaltliche Impulse.



Das heißt, die Marke "WISO" stärkt auch weiter ihre Präsenz auf den digitalen Plattformen?



Wir wollen die Marke "WISO" noch stärker im Netz verankern und produzieren sendebegleitend Inhalte für die ZDFmediathek, für unseren YouTube-Kanal und für unsere Facebook-Präsenz. Wenn wir die Marke "WISO" erfolgreich weiterführen wollen, müssen wir gezielt Inhalte für die unterschiedlichen Kanäle produzieren. Die ZDFmediathek, die heute.de, aber auch YouTube und Facebook sind Plattformen, auf denen unsere Themen gefragt sind.



Wie lautet Ihr Rezept für die optimale Themenmischung in "WISO"?



"WISO" ist eine Verbrauchersendung de luxe. Das soll bedeuten: Wir machen mehr als die klassischen Verbraucherthemen. "WISO" ist schon immer eine Wirtschaftssendung gewesen. Und weil Wirtschaft nie losgelöst von den sozialen Fragen betrachtet werden kann, spielen auch soziale Themen eine große Rolle bei uns. So kommt es, dass wir in einer Sendung über die Auswirkungen des Brexit für deutsche Arbeitsplätze sprechen, eine Reportage aus einem Pflegeheim senden und Apfelsaftschorle testen. Wir bilden somit den Alltag der Menschen ab. Dazu kommen noch Themen aus der Arbeitswelt, aus Technik und Medizin. Eines gilt aber immer: Ob Wirtschafts- oder Verbraucherthemen – für "WISO" ist entscheidend, ob die Themen etwas mit dem Leben der Menschen zu tun haben.



"WISO" bleibt also auch mit 35 Jahren weiter "Anwalt" seiner Zuschauerinnen und Zuschauer?



Ein Zuschauer hat mal in einer Umfrage gesagt: "'WISO' ist der Lotse durch eine böse Welt im Namen der Gerechtigkeit." Das ist Ansporn für uns: Hinschauen, wo es ungerecht zugeht, wo Menschen Sorgen haben und wo ihnen übel mitgespielt wird. Als Lotse muss man aber auch konkrete Tipps geben, Tipps, mit denen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer etwas anfangen können, die ihnen den Alltag etwas erleichtern können. Das ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten.



Was ist bei einer "WISO"-Sendung die größte Herausforderung für den Moderator?



Herausforderung hört sich immer so groß an. Ganz ehrlich: Die Sendung zu moderieren macht einfach Spaß, und ich empfinde es immer noch als große Ehre, das tun zu dürfen. Der Moderator bindet am Ende ja nur das zusammen, was die Autorinnen und Autoren erarbeitet haben. Das muss er authentisch und glaubwürdig tun. Das ist mein Ziel – jeden Montag. Eine Herausforderung ist es die Marke "WISO" weiterzuentwickeln und an jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer heranzuführen.



Und was wünschen Sie sich zum 35. Geburtstag von "WISO"?



"WISO" ist eine der bekanntesten und beliebtesten TV Marken im deutschen Fernsehen. Das soll auch so bleiben. Ich wünsche mir aber, dass wir den Erfolg in Zukunft auch im Netz haben, dass unsere Themen besser gefunden und noch stärker geteilt werden. Der Alltag ist schon kompliziert genug, gerade für Menschen, die jünger sind. Darum braucht es WISO als unabhängige und glaubwürdige Marke im Netz.



Interview: Thomas Hagedorn