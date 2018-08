Grund sind, so die Experten, zum einen die inzwischen gut und flächendeckend ausgebauten Programme zum Arbeitnehmerschutz und zur Unfallverhütung. Allerdings wurden diese Programme noch nicht genug an die Herausforderungen der momentanen Arbeitswelt angepasst. Dass Büro-Alltag nicht mehr so körperlich anstrengend ist, wie das Leben auf der Baustelle ist zwar allen bewusst, es gibt aber noch nicht so umfassende Vorsorge-Programme, wie die Industrie sie in den 80er und 90er Jahren zum Schutz der Arbeitnehmer umgesetzt hatte.