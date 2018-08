Abzocke mit Kettenkrediten

Zehntausende Verbraucher rutschen jedes Jahr in die Überschuldung. Häufigster Grund ist Arbeitslosigkeit. Aber auch andere Schicksalsschläge wie gesundheitliche Probleme oder Trennungen treiben Verbraucher in die Überschuldung. Wem die Schulden über den Kopf wachsen, der sollte sich an eine Schuldnerberatung wenden - und unter Umständen eine Privatinsolvenz in Betracht ziehen.