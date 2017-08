WISO-Tipp: Ärger auf Kreuzfahrten

Oiver Matzek: „Sofern die Reisenden die Flüge zur Kreuzfahrt beim Veranstalter gebucht haben, so hat dieser für Verspätungen etc. einzustehen. Der Veranstalter muss sich also darum kümmern, dass das Kreuzfahrtschiff erreicht wird, anderenfalls kann der Reisepreis gemindert werden, ggf. kann Schadensersatz beansprucht werden, weiter ein angemessener Ausgleich wegen entgangener Urlaubsfreude. Wenn die Flüge gesondert gebucht wurden und es kommt zu Verspätungen etc., so ist der Kreuzfahrtveranstalter grundsätzlich nicht verantwortlich, die Reisenden müssten sich an die Airline halten. In der Konstellation, dass Flüge zum Kreuzfahrtschiff wegen höherer Gewalt nicht angetreten werden konnten, hat der Bundesgerichtshof allerdings entschieden, dass - in dem konkreten Fall - die Kreuzfahrt kostenlos storniert werden konnte.“