Verbraucher | WISO - Miese Masche mit Falschgold

Acht Prozent Rendite auf eine Anlage in Gold? In finanziell unsicheren Zeiten ein verlockendes Angebot, um für das Alter vorzusorgen. Leider zu verlockend und am Ende wird für tausende Anleger das eingesetzte Geld wohl verloren sein.