Was im Büro selbstverständlich ist, muss zu Hause nicht automatisch klappen. Das Sortieren und Ablegen von Dokumenten. Auf privaten Schreibtischen herrscht das Chaos. Während die Hälfte aller mittelständischen Unternehmen den Papierkram bereits digital verarbeitet, stapeln sich in Privathaushalten die Aktenordner. Denn Urkunden, Zeugnisse, Verträge, Kontoauszüge, Steuerbescheide sollen immer griffbereit sein. Muss das wirklich so sein?