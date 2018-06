Umtauschprämie: Alt gegen Neu

Mittlerweile beteiligen sich 80 Prozent der in- und ausländischen Automobilhersteller an der Umtausch-Aktion. Wir fragten bei Audi, BMW, Daimler, Opel, Renault, Toyota und VW nach ihrem Angebot. Die WISO-Stichprobe zeigt, wie viel es für einen alten Golf Diesel IV, 110 PS, Erstzulassung 2005 mit Euro 3 Norm gibt.



Wir wollten ihn gegen ein vergleichbares Modell eintauschen: also einen Mittelklassewagen mit Dieselmotor, Benziner, Elektroantrieb oder Hybrid.