Wer ein neues Auto kaufen will, blickt durch die Abgasnormen kaum durch. Welche Abgasnorm ist zukunftssicher? Denn es drohen Fahrverbote in Städten. Der ADAC hat eine sogenannte Positiv-Liste ins Internet gestellt: hier finden Interessierte alle Modelle, die schon jetzt mit der Euro-6dtemp Norm erhältlich sind. Auch Benziner sind in der Liste zu finden.