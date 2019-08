"Jod ist ein lebensnotwendiges Spurenelement, das regelmäßig mit der Nahrung aufgenommen werden muss, weil es der Körper für die Bildung wichtiger Schilddrüsenhormone benötigt.



Die Jodversorung in Deutschland gilt jedoch als nicht optimal. Um die Jodversorgung zu sichern, empfiehlt deshalb der Arbeitskreis „Jodmangel“ für nicht (mehr) gestillte Säuglinge mit Jod angereicherte Säuglingsmilch und ab dem 6. Monat mit Jod angereicherter Beikost (z.B. Getreidebreie, Fleisch-Kartoffel-Gemüsebreie).



Für industriell hergestellte Beikostprodukte fordert die Diätverordnung einen niedrigen Natriumgehalt, der für die meisten Produkte bei höchstens 200 mg/100 kcal oder höchstens 200 mg/100 g liegt. Obstspeisen, Desserts und Puddings dürfen, außer zu technologischen Zwecken, keine Natriumsalze zugesetzt werden. Damit wird die Salzzufuhr auf einen niedrigen Gehalt reduziert, so dass der empfindliche Organismus des Babys geschont wird.



Bei Menüs ab dem 8. Monat, wie auch dem Produkt „Beauty Baby Spaghetti Bolognese“ verwenden wir geringe Mengen jodiertes Speisesalz – selbstverständlich im gesetzlichen Rahmen der Diätverordnung. Der Gehalt ist so gewählt, dass ein sinnvoller Beitrag zur Jodversorgung geleistet wird ohne die Nierenfunktion des Säuglings unnötig zu belasten. Ab diesem Alter ist die Ergänzung von Jod sinnvoll, da die Milchnahrung als Jodquelle immer mehr in den Hintergrund tritt, wenn ein Kind allmählich an die Familienkost herangeführt wird. Die geringe Zugabe von Jodsalz trägt dazu bei, dass sich das Kind allmählich an die Familienkost gewöhnen kann und Eltern den Brei nicht in einer unerwünscht hohen Menge nachwürzen."