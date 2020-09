Kathi ist die regionale Nr. 1 in Ostdeutschland und mit 48,7 % Marktführer für Backmischungen sowie national auf dem zweiten Platz (IRI 01/2019). Neben der Herstellung und dem Vertrieb von Backmischungen stellt der Vertrieb unseres Kathi Mehls einen Hauptbestandteil unseres Kerngeschäfts dar.



Als mittelständisches und in dritter Generation inhabergeführtes Familienunternehmen ist Kathi seit jeher fest in seiner Heimatregion verwurzelt. Diese besondere Verbundenheit mit der Region ist fest in der Firmenphilosophie verankert und spiegelt sich in allen Bereichen des Unternehmens wider: ob Sponsoring, Teilhabe an der städtischen Gestaltung oder der Bezug von regionalen Rohstoffen sowie die Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen. Qualität und Verantwortung gehören zu Kathis Selbstverständnis als Familienunternehmen. Dafür sind wir bereits mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Ethikpreis und dem n-tv Hidden Champion.



Das besondere Versprechen an unsere Kunden, in allen Produkten, Backmischungen wie Mehlen, hochwertige und vor allem regionale Rohstoffe zu verwenden, ist dabei keine leere Worthülse, sondern mit dem sogenannten Ährenwort-Konzept als fester Baustein in die Produktionsprozesse integriert: Das umweltschonende und umfassende Qualitätsprogramm „Ährenwort“ steht für regional erzeugtes Getreide, wobei „regional“ in diesem Zusammenhang tatsächlich Anbaugebiete in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg meint.



Ährenwort beinhaltet darüber hinaus den Anbau mehrjährig geprüfter Getreidesorten mit hoher Backqualität, bedarfsgerechte Düngung und Pflanzenschutz nach intensiver Kontrolle der Pflanzen sowie regelmäßige interne und externe Laborkontrollen. Der Verbraucher kann darauf vertrauen, dass alle Prozesse durchgehend überwacht und dokumentiert werden. Ährenwort garantiert die lückenlose Rückverfolgung der Produkte von der Ladentheke bis zum Feld und bietet dem Verbraucher natürliche Backwaren aus kontrolliertem Getreideanbau. Dies bedeutet, dass auch die Backeigenschaften der Kathi Mehle und Backmischungen von besonderer Qualität sind. Das Ährenwortkonzept ist einzigartig und ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.



Doch Kathi-Produkte stehen nicht nur allein durch das Ährenwort-Konzept für Regionalität. Insgesamt stammen bei Kathi fast 85 % aller eingesetzten Rohstoffe aus den Regionen Sachsen-Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Neben Mehl als Hauptrohstoff für unsere Backmischungen betrifft dies vor allem die Rohstoffe Raffinade und Weizenstärke. Der sehr kleine Anteil der restlichen Rohstoffe, die nicht aus der hiesigen Region stammen, muss zwangsläufig aus anderen Regionen zugekauft werden, da diese bei uns nicht verfügbar sind.



Zu diesen zugekauften Rohstoffen zählen unter anderem Palmfett und Kakao. Nur in einem sehr geringen Anteil unserer Produkte verwenden wir Palmfett – dies betrifft zudem zumeist nur die in den Backmischungen enthaltenen Glasuren. Palmöl kommt generell in der deutschen Süßwarenindustrie im Verhältnis zum Gesamtverbrauch sowohl national (9 %) wie auch weltweit (0,15 %) in verhältnismäßig geringen Mengen zum Einsatz.



Die Ölpalme ist qualitativ und quantitativ ein unersetzlicher Öllieferant. Gegenüber anderen pflanzlichen Ölen hat Palmöl viele Vorteile. Bestimmte technische und sensorische Eigenschaften machen Palmöl zu einem guten und wertvollen Rohstoff für die Herstellung von Süßwaren. Selbst kritische NGOs bezweifeln nicht die Vorteile des großen Ertrags pro Fläche, den Ölpalmen bieten. Angesichts des Mehrbedarfs an pflanzlichen Ölen und Fetten aufgrund der steigenden Weltbevölkerung ist Palmöl ein unverzichtbarer Rohstoff. Der Flächenverbrauch für den Anbau anderer Ölpflanzen wäre wesentlich höher.



Da Regionalität und Nachhaltigkeit für uns essenziell bedeutungsvolle Themen sind, prüfen wir jedoch fortlaufend, ob eine Umstellung auf noch nachhaltigere Rohstoffe möglich ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies jedoch noch nicht absehbar.



Führende Experten wie Dr. Alain Rival, CIRAD – Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement, South East Asian Island Countries, Jakarta, Indonesien, fordern, die häufig ideologisch geführte Diskussion rund um den Palmölanbau zu versachlichen. Palmöl schlicht zu boykottieren, löse keines der dringenden Probleme, konstatiert Dr. Rival. Einerseits würde dies die Kultivierung alternativer Pflanzen fördern, die zum einen weniger Ölertrag pro Hektar liefern und zum anderen nicht zwingend eine bessere ökologische und soziale Bilanz vorweisen. Andererseits würde die Nachfrage für nachhaltig produziertes Palmöl auf dem Weltmarkt wegbrechen, denn nicht zuletzt seien es die westlichen Gesellschaften, die zertifiziert nachhaltiges Palmöl nachfragen. Ein Boykott von Palmöl würde somit den Absatz von nicht-zertifiziertem Palmöl fördern und letztlich das Gegenteil dessen bewirken, was eigentlich dringend erreicht werden soll, sagt Palmöl-Experte Dr. Rival.



Kathi Produkte sind Genussmittel mit einem besonderen Anspruch an die Wertschätzung der Verbraucher – sowohl geschmacklich, als auch auf Grundlage der Inhaltsstoffe.