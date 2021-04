Bananen und Biobananen im Check

1. Macht Real seinen Lieferanten Vorgaben zum Einsatz von Pestiziden? Wenn ja: welche?

Unsere Lieferanten sind vertraglich dazu verpflichtet, nur einwandfreie, den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Ware an unsere Abnahmestellen zu liefern. Vor diesem Hintergrund verpflichten wir unsere Obst- und Gemüselieferanten, regelmäßig die Verkehrsfähigkeit, Qualität und Sicherheit der an uns gelieferten Artikel zu überprüfen, und zwar mindestens durch eine Untersuchung pro Quartal sowie durch zusätzlich eine Untersuchung alle 300t. Die Überwachung und Einhaltung der gesetzlichen Rückstandshöchstmengen hat dabei oberste Priorität.



Darüber hinaus hat real noch strengere Anforderungen definiert: So akzeptieren wir bei unserem Obst und Gemüse nur in Europa zugelassene Wirkstoffe. Zudem fordern wir, dass maximal fünf verschiedene Wirkstoffe eingesetzt und höchstens 50 % der gesetzlich zugelassenen Mengen an Pflanzenschutzmittelrückständen ausgeschöpft werden dürfen, bei Glyphosat sind es nur 20%. Zusätzlich haben wir eine maximale Summenauslastung von 80% definiert. Weitere Informationen zu unserer Einkaufspolitik in Bezug auf Obst und Gemüse sind auf unserer Interseite unter https://www.real-markt.de/fileadmin/user_upload/2020-03-12_Einkaufsleitlinie-Obst-und-Gemuese.pdf zu finden.



2. Kontrolliert Real, ob Pestizidrückstände auf den Bananen seiner Lieferanten zu finden sind? Welche Konsequenz hat es, wenn auf den Bananen von Lieferanten Pestizide nachgewiesen werden?

Im Rahmen unseres Eigenkontrollsystems lassen wir die an uns gelieferten Produkte regelmäßig von unabhängigen Instituten auf Verkehrsfähigkeit, insbesondere die Pestizidbelastung, überprüfen. Jährlich werden so ca. 1000 Obst- & Gemüseartikel Artikel überprüft. Die Probenahmehäufigkeit pro Sorte erfolgt risikoorientiert. Im Geschäftsjahr 2019/20 wurden Bananen 11x untersucht; unsere Vorgaben wurden stets eingehalten.



Sollten Abweichungen der von real festgelegten Anforderungen bekannt werden, werden unsere Lieferanten schriftlich abgemahnt und sanktioniert. Bei Abweichungen von gesetzlichen Vorgeben können weitere Maßnahmen greifen, bspw. eine Rücknahme von Markt.



3. Aus welchem Land und von welcher Plantage stammen die betroffenen Bananen?

Da leider keine Los-Nr. zu der beprobten Charge mitgeteilt wurde, können wir trotz eines etablierten Rückverfolgbarkeitssystems die Herkunft der Bananen lediglich eingrenzen, jedoch nicht exakt benennen. Die beprobten Bananen stammen entweder aus Ecuador oder aus Costa Rica. In Ecuador arbeitet unser Lieferant seit vielen Jahren mit mehreren Kleinbauern zusammen, die ihre Ware über Fruta Rica S.A. exportieren. In Costa Rica gibt es zwei Farmen, die unseren Lieferanten mit 1x1 Premium Bananen beliefern.



4. Was sagen Sie zu den Testergebnissen? Wie erklären Sie sich die nachgewiesenen Pestizide auf den Bananen?

In der Probe wurden mit Azoxystrobin und Thiabendazol zwei Wirkstoffe nachgewiesen, die beide zu der Gruppe der Fungizide gehören. Ihr Einsatz dient als Schutz, um die Qualität der Bananen während des mehrwöchigen Transports, zusätzlich der mehrtägigen Reifung sowie im Supermarkt bis hin zum Endverbraucher sicherzustellen.



Nach der Ernte werden die Bananen in zwei Stufen gewaschen, um sie zu kühlen und Schmutz sowie Latex von der Schale zu entfernen. Anschließend werden sie auf einem Rollenband gelabelt und die Schnittstelle der Krone wird gegen Pilzbefall behandelt. Dabei kommen die beiden nachgewiesenen Wirkstoffe zum Einsatz.



Schimmelpilzsporen sind weltweit überall vorhanden und können Produkte bei entsprechenden Bedingungen besiedeln. Dabei stellen sie sehr geringe Anforderungen an ihre Umgebung hinsichtlich relativer Luftfeuchtigkeit, Temperatur und pH-Wert. Wenn die Bananenhände von der Bananenstaude geteilt werden, entstehen Schnittstellen, die als Eintrittspforte für Pilzsporen dienen können. Aus diesem Grund ist die Krone der Bananen besonders anfällig für einen Pilzbefall.



Bei beiden nachgewiesenen Wirkstoffen beträgt die Auslastung der gesetzlich festgelegten Rückstandshöchstgrenze lediglich 1% (Azoxystrobin) bzw. 2,67% (Thiabendazol). Neben den gesetzlichen Rückstandshöchstgehalten werden Pflanzenschutzmittelrückstände auch unter gesundheitlichen Gesichtspunkten beurteilt. Dies geschieht anhand der Ausschöpfung der akuten Referenzdosis (ARfD). Der prozentuale Ausschöpfungsgrad der akuten Referenzdosis liegt für die beprobten Bananen bei 16,59% und ist somit als unkritisch einzuschätzen.



Da der Wirkstoff lediglich auf der nicht zum Verzehr geeigneten Schale (speziell der Krone) eingesetzt wurde und die Konzentration derart gering ist, ist nicht zu erwarten, dass sich Rückstände des Wirkstoffes im Fruchtfleisch nachweisen lassen.



Abschließend möchten wir festhalten, dass die Ware voll verkehrsfähig ist und allen rechtlichen sowie internen Anforderungen (siehe Punkt 1) entspricht.