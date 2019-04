Verbraucher | WISO - Leben ohne Bargeld in Schweden

Die Schweden zahlen immer seltener bar. Nur noch zwanzig Prozent aller Bezahlvorgänge in Schweden werden bar abgewickelt – so wenig wie in keinem anderen Land. Doch es gibt auch Gegner, ihr Hauptargument: Nicht jeder kann ohne Bargeld zahlen.