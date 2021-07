Betriebliche Altersvorsorge abschließen?

Freundin Marie hat bis 24 studiert und verdient deutlich mehr als Sara, nämlich 4.800 € brutto. Ihr Arbeitgeber bietet ihr ebenfalls eine Zusatzrente über Entgeltumwandlung in einer Versicherung an, will aber als Zuschuss 30% ihres Beitrags dazugeben. Wenn Marie auf Auszahlung von 100 Euro Gehalt verzichtet, dann könnte sie so monatlich 260 Euro in der betrieblichen Altersvorsorge ansparen. Am Ende hätte sie eine zusätzliche Betriebsrente von 363€. Nach allen Abzügen bei der Auszahlung bleiben noch 184€ übrig. Sollte sie das abschließen?