Betrug durch falsche Pelz-Ankäufer

Pelze sind out. Dennoch interessieren sich Händler für die Stücke oder geben dies zumindest vor. In Kleinanzeigen werben sie damit, die Anbieter zu Hause zu besuchen. In Wahrheit haben es die Betrüger aber auf Schmuck abgesehen, den sie stehlen wollen.

