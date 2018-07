So können Sie Bienen retten!

Seit einigen Jahren schon sprechen Experten vom Bienensterben. Die Gründe dafür sind Monokulturen in der Landwirtschaft, der Einsatz von Pestiziden, fehlende Lebensräume und Mangel an Nahrung. Von 585 Wildbienenarten bereits 300 gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Doch was bedeutet das eigentlich für uns? Dass wir auf Honig verzichten müssen? Nein, es ist viel schlimmer, denn ein Drittel unserer Nahrungsmittel gibt es nur dank der Bienen.