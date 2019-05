Gurken werden in der Regel in den Handelsklassen 1 und 2 vermarktet. Gurken der Handelsklasse 2 dürfen etwas mehr gekrümmt sein als in Klasse 1. Und sie dürfen Schalenfehler haben. Krumme Gurken passen in keine Handelsklasse. Und man findet sie kaum im Handel.