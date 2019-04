Verbraucher | WISO - Welche Folgen hat der Brexit auf Englische Camper?

Die spanischen Campingplätze am Meer stehen bei EU-Rentnern in den Wintermonaten hoch im Kurs. Sie flüchten mit Wohnwagen und Wohnmobil in den Süden. Viele englische Rentner campen dort über den Winter. Welche Folgen hat der Brexit auf die Camper?