Mieses Geschäft mit Hundewelpen

"Für die SOKO Tierschutz ist es wichtig, dass man nicht Osteuropa-Bashing betreibt. Da sind die Leute arm und willig, wenn man ihnen die Aufträge erteilt. Und dazu gehört auch Welpenzucht am Fließband. Oft sind die Herren hinter dem Geschäft Deutsche. Das sind Welpenhändler von hier, die sich dann als Züchter bezeichnen und ein seriöses Antlitz geben, aber in Wirklichkeit halt auch ihren Bestand aus Osteuropa auffrischen. Auch gehören viele Vermehrer dazu, die in Deutschland ansässig sind. Bei diesen sieht es in den Schuppen auch nicht viel besser aus als in Osteuropa. Auch versagen die Behörden", sagt Friedrich Mülln vom Verein "SOKO Tierschutz" aus Augsburg.