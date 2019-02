Um zu erfahren, was über einen im Netz kursiert, sollte man seine Profile genau unter die Lupe nehmen. Also Personalien wie Name, Geburtstag und Mailadresse in verschiedenen Kombinationen bei Google, Bing und Yahoo eingeben und gespeicherte Daten von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google anfordern. Das geht über links in den Einstellungen der Portale.