Spion im Wohnzimmer

Im Rennen war auch ein Gerät, das nicht Ende 2016 gekauft wurde, weil wir wissen wollten, wie ein smarter Fernseher der vorigen Generation über Datenschutzrichtlinien etc. informiert. Das Gerät wurde im Oktober 2015 gekauft. Es legt bei der Ersteinrichtung überhaupt keine Nutzungs- oder Datenschutzvereinbarungen vor. Das überrascht, denn im weiteren Menü bietet der deutsche Hersteller viele Möglichkeiten, den Datenfluss nutzerfreundlich zu optimieren: So können Cookies bei Abschaltung des Geräts automatisch gelöscht werden, ebenso der Browserverlauf, und die HbbTV-Funktion kann komplett deaktiviert werden.



Technisat erklärt gegenüber WISO: „Mit dem TECHNILINE 32 EXKLUSIV haben Sie leider ein älteres Modell unserer Smart-TV- Produkt-Palette getestet, welches, wie Ihre Auswertungen bestätigen, unsere Philosophie in Sachen Datensparsamkeit und datenschutzfreundlicher Geräteeinstellungen in höchstem Maße widerspiegelt, aber noch keinen Datenschutzhinweis im Zuge des Erstinstallierungsprozesses anzeigt. Für unsere neuen internetfähigen TV- und Receiver-Modelle haben wir bereits seit Längerem einen ausführlichen Datenschutzhinweis, eine besonders nutzerfreundliche Aufrufgestaltung des Datenschutzhinweises über die Fernbedienung und eine Gerätesystemarchitektur erarbeitet, die bestimmte Datenströme nur nach erteilter Einwilligung des Nutzers freigibt. (…) Noch in diesem Jahr werden diese Maßnahmen Einzug in unsere neuproduzierten Geräte erhalten. Aber ebenso werden wir auch unseren Kunden ein automatisches Software-Update anbieten, über das auch die bereits im Markt befindlichen Geräte mit den vom Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz bestätigten Datenschutzmaßnahmen ausgestattet werden.“