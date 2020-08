Wenn es ihnen gerade nicht gut geht und Sie nicht weiter wissen, ist es wichtig, dass Sie mit jemandem über ihre Sorgen sprechen. Wenden Sie sich an Personen ihres Vertrauens in ihrem Umfeld oder holen Sie sich professionelle Hilfe.



Schnelle telefonische Unterstützung gibt es zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Dort haben die Mitarbeiter*innen rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr ein offenes Ohr für ihre Sorgen: 0800 - 111 0 111. Sie können sich dort auch per Mail oder Chat melden: online.telefonseelsorge.de.



Eine gute Anlaufstelle ist auch der sozialpsychiatrische Dienst in ihrer Region. Dort bekommen Sie kompetente Beratung und Hilfe vor Ort – auch als Angehörige*r. Googeln Sie dazu einfach “sozialpsychiatrischer Dienst” und den Namen ihrer Stadt.



Mehr Information zum Thema Depression sowie eine erweiterte Liste mit Beratungs- und Hilfsangeboten finden Sie zum Beispiel hier: ifightdepression.com



Bei der Suche nach einem Therapieplatz kann ihnen die Terminservicestelle der kassenärztlichen Vereinigung unter der deutschlandweiten Rufnummer 116 117 weiterhelfen.



Oft sind Ausbildungsinstitute für angehende Psychotherapeuten auch eine gute Alternative, wenn bei einem niedergelassenen Therapeuten kein Platz frei ist. Angehende Psychotherapeuten erbringen hier begleitet von erfahrenen Therapeuten ihre Praxisstunden für die Ausbildung.



Sie warten auf einen Therapieplatz und müssen Zeit überbrücken? Es ist wichtig, dass Sie währenddessen in hausärztlicher Behandlung sind. Ihr Hausarzt kann Medikamente verschreiben und reagieren, wenn sich ihr Zustand massiv verschlechtert.



Zudem können ihnen zum Beispiel die folgenden kostenlosen Online-Programme dabei helfen: moodgym.de, deutsche-depressionshilfe.de