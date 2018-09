Verbraucher | WISO - Deutscher Gründerpreis 2018 - die Verleihung

Der bedeutendste Preis für Gründer und Unternehmer in Deutschland wird am 11. September 2018 in Berlin verliehen. Die Preise werden in den Kategorien "Aufsteiger", "StartUp", "Lebenswerk" und "Sonderpreis der Jury" vergeben.