Wenn in den eigenen vier Wänden etwas kaputt geht, kann es teuer werden. Handwerker ziehen ihre Kunden im schlimmsten Fall über den Tisch - besonders in Notsituationen.



In der "WISO"-Dokumentation machen ältere Damen den Abzocker-Firmen einen Strich durch die Rechnung. Die Omas bekommen per Knopf im Ohr fachkundige Unterstützung und bringen Sicherheitsberater, Schlüsseldienst und Energieberater ins Schwitzen.