Diesel: Umtauschprämie im Check

Am 18. September 2015 musste Volkswagen in den USA zerknirscht zugeben: in der Motorsteuerung der als „Clean Diesel“ gepriesenen Motorreihe „EA 189“ ist eine illegale Abschalteinrichtung verborgen. Aufgeflogen war das Ganze, weil Prüfer des ICCT, einer Non-Profit-Organisation, eigentlich nur an zwei VW-Diesel-Modellen zeigen wollten: Guckt mal, so geht sauberer Diesel, wenn ein Hersteller es will.



Der vermeintliche Technik-Vorsprung für den strengen US-Markt war nur leider kein Meisterstück des „German engineering“, wie sich zeigte, sondern ein trickreicher Betrug. Das brachte eine Lawine ins Rollen und fügte nicht nur VW in Sachen Image, sondern auch dem Diesel-Motor als Antrieb insgesamt massiven Schaden zu, die Zulassungen bei Diesel-Fahrzeugen brachen kontinuierlich ein. Und zwar quer durch alle Marken.



Laut der Volkswagen AG wurde die betreffende Schummel-Software weltweit in 11 Millionen Fahrzeugen verbaut und betraf in den USA auch die Motoren- Nachfolge-Modellreihe „EA 288“.



Bis heute hat der VW-Konzern circa 27 Milliarden Euro an Kosten verbucht, den Löwenanteil davon in den USA für Vergleiche, Rückkäufe und Entschädigungen, aber auch für die Kosten rund um die Rückruf-Aktionen in Deutschland und Europa. VW-Chef Winterkorn stürzte über die Affäre, nicht ohne zu betonen, von den Betrügereien keine Ahnung gehabt zu haben.



Vor allem über die Pflicht-Updates für die Motor-Software der betroffenen Millionen Fahrzeuge will VW die Abgaswerte verbessern, auf dem ersten „Nationalen Forum Diesel“ kündigte der Konzern zusätzlich weitere freiwillige Updates an.



Tausende betroffene Diesel-Fahrer wandten sich in den letzten Jahren aber auch an Anwälte, um auf Entschädigung oder Rücknahme der betroffenen Fahrzeuge zu klagen. Immer wieder sprachen Gerichte dies auch Geschädigten zu.



Im Juni 2018 verhängte die Staatsanwaltschaft Braunschweig das Rekord-Bußgeld von einer Milliarde EURO gegen die Wolfsburger. Als Schuldeingeständnis wollte VW das Annehmen der Strafe jedoch nicht sehen, sondern lediglich als Bekenntnis zu seiner „Verantwortung“. Juristisch kamen die VW-Spitzen bislang ungeschoren davon, nur in den USA sitzt ein Ex-VW-Manager in Haft.



Für die Mitarbeiter von Volkswagen hat der Diesel-Skandal zumindest mittelbar Folgen: denn auch die enormen Extra-Ausgaben gelten mit als treibende Kraft dafür, dass der Konzern stärker Sparen und Schrumpfen will. Bis 2020 sollen rund 23.000 Stellen sozialverträglich abgebaut werden. Ohne „Diesel-Gate“ wäre diese Zahl vermutlich kleiner ausgefallen.



Die vorerst letzte Volte im Diesel-Skandal: Nach langem Widerstand zeigt VW sich nun bereit, für die von Experten und manchen Politikern immer wieder geforderten Hardware-Nachrüstungen auch Geld in die Hand zu nehmen. Bis zu 80 Prozent der Kosten pro Fahrzeug wolle man tragen – wenn sich alle deutschen Hersteller an einer Hardware-Nachrüstung beteiligen. Ausgestanden ist das Thema also noch lange nicht….