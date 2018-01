Hinweise auf Abschalteinrichtungen bei BMW

Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, erklärt dazu in WISO: „Die vorliegenden Messergebnisse sind sehr klare Indizien dafür, dass hier Abschalteinrichtungen in der Motorsteuersoftware vorhanden sind.“ Diese müssten komplett entfernt werden. Das Fahrzeug müsse in allen normalen Betriebssituationen eine voll funktionstüchtige Abgasreinigung haben.