Amazon: Wie schon beim Launch von Echo in den USA vor zwei Jahren laden wir aktuell Kunden ein, dabei mitzuhelfen, Echo und Alexa weiterzuentwickeln. Wenn Interesse daran besteht, können Kunden eine Einladung zum Kauf von Echo anfordern. Gestartet sind wir in Deutschland vor wenigen Wochen mit 25 Skills; aktuell bieten wir unseren deutschen Kunden bereits mehr als 60 an. Das Team arbeitet hart daran, die Anzahl der Skills für unsere deutschen Kunden schnellstmöglich zu vergrößern. In den USA bieten wir heute mehr als 5.000 Skills an. Entwickler, Unternehmen aber auch Bastler können eigenständig mithilfe einer Reihe kostenloser, frei verfügbarer APIs Alexa in ihre Produkte und Dienste integrieren und so neue Skills für Alexa kreieren.