Für Deutschland würde es in jedem Fall eine Schwächung der Exporte im Automobil-, im Pharma-, im Chemiebereich und im Maschinenbau bedeuten. Zudem: Wenn deutsche Zwischenprodukte in den USA steuerlich benachteiligt würden, fehlten etlichen Produzenten in den USA plötzlich ihre Bestandteile zur Fertigung ihrer Produkte. Deutsche Zulieferer würden hier Kapazitäten abbauen und neue Kapazitäten in den USA aufbauen, um dort wieder am Markt teilnehmen zu können. Trump würde also zum Teil erreichen, was er sich wünscht: Eine Verlagerung von Arbeitsplätzen aus Deutschland in die USA. Allerdings würden in den USA auch die Preise steigen und der Dollar aufwerten, was wiederum US-Exporten schaden könnte. Insgesamt könnten die Auswirkungen also selbst für die USA negativ ausfallen. So ein Abschottungsszenario würde außerdem die globale Arbeitsteilung einschränken. Gerade zwischen EU und USA gibt es stark integrierte Wertschöpfungsketten, in denen jeder tut, was er am besten kann. Entfällt das, hat dies für alle Seiten Nachteile.