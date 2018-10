Startklar für DVB-T2 HD?

Schon länger wird DVB-T an den Rand gedrängt von den alternativen Empfangswegen Satellitenfernsehen und Kabel-TV. Über 17 Millionen Haushalte empfangen jeweils ihr Fernsehprogramm über eine dieser Techniken, Fernsehen per Internetdaten, IPTV, nutzen knapp 2,5 Millionen Haushalte. Durch die Umstellung auf DVB-T2 und die anfallenden Gebühren für den Empfang der Privatsender dürfte sich so mancher überlegen, ob er ebenfalls diesen Schritt geht. Denn bei allen Alternativen ist zumindest der Empfang der Privatsender wie RTL, Sat.1 und Co in Standardauflösung gesichert. Für die bessere Bildqualität in HD muss man fast immer zahlen. Die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD und ZDF strahlen ihr Fernsehprogramm immer in HD und SD aus - ohne weitere Kosten. Dies ist mit der Rundfunkabgabe abgegolten.