E-Scooter im Alltagstest

In vielen Ländern gehören E-Scooter bereits zum städtischen Alltag. Hierzulande scheiterte der Durchbruch bisher vor allem an fehlenden Gesetzen. Die Scooter sind auf öffentlichen Straßen noch verboten und dürfen nur auf Privatgrund gefahren werden. Das soll sich bis zum Sommer ändern, denn bis dahin will das Verkehrsministerium E-Scooter unter folgenden Bedingungen erlauben: