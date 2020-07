Ein Ex-Einbrecher packt aus vom 20. Juli 2020

Alle sechs Minuten schlagen in Deutschland Einbrecher in Wohnräumen zu: mehr als 87 000 Mal allein im Jahr 2019. Hinzu kommen etwa 86 600 Einbrüche in Keller, Dachböden oder Waschküchen.



Die Schadenssumme: rund 292 Millionen Euro - Tendenz steigend. Eingedrungen sind die Täter meist über leicht erreichbare und schlecht gesicherte Fenster oder Türen.



Viele dieser Taten könnten jedoch durch richtiges Verhalten und vor allem durch effektive Sicherungsmaßnahmen verhindert werden, weiß der ehemalige Einbrecher Siegfried Massat aus eigener Erfahrung. In der "WISO-Dokumentation" packt er aus und verrät den Zuschauern, wie Einbrecher meist vorgehen und wie man sich so gut wie möglich vor ihnen schützen kann.



Dazu demonstriert der ehemalige Dieb unter anderem, welche typischen Schwachstellen die Täter an Wohnungen und Häusern nutzen, um einzubrechen, wie genau sie dabei vorgehen und welche mechanischen und elektronischen Schutzmaßnahmen man am besten ergreift, um Einbrüche zu verhindern. Außerdem zeigt der Ex-Einbrecher, wie leicht Profis Wertsachen in Wohnräumen finden, und klärt auf, was dafür gute und schlechte Verstecke sind und worauf man bei Tresoren achten sollte.



So will Siegfried Massat nach eigener Aussage heute ein bisschen was von dem wiedergutmachen, was er im Laufe seiner "Einbrecher-Karriere" angerichtet hat. Nachdem er jahrelang als Berufsverbrecher tätig war und mehrfach im Gefängnis saß, schreibt Massat heute Bücher, hält Vorträge und arbeitet als Sicherheitsberater, um vor Einbruchsrisiken zu warnen.



Weitere Sicherheitstipps geben in der Dokumentation "Ein Ex-Einbrecher packt aus - Wie das eigene Zuhause sicher wird" Polizisten und Sicherheitsexperten, die zugleich darüber informieren, für welche vorbeugenden Maßnahmen es sogar eine staatliche Förderung geben kann. Und Versicherungsfachleute erklären, wie sich nach einem Einbruch zumindest der finanzielle Schaden deutlich abmildern lässt. Dass es bei der Bewältigung eines solchen Verbrechens aber nicht nur um Geld geht, davon berichten schließlich noch Betroffene, die Opfer eines Einbruchs geworden sind und die Sicherheit ihrer eigenen vier Wände danach deutlich erhöht haben.